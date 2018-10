Geen asiel voor Jemenieten op Koreaans eiland

Dit jaar vroegen 481 Jemenieten asiel aan nadat ze waren aangekomen in Jeju, bericht persbureau Yonhap. Het ministerie van Justitie maakte woensdag bekend dat 339 van die asielzoekers geen vluchtelingenstatus krijgen, maar op humanitaire gronden wel tijdelijk in het land mogen blijven. Nog eens 34 Jemenieten vallen helemaal buiten de boot. Over tientallen andere aanvragen is nog geen beslissing genomen.

De komst van de vluchtelingen leidde tot verzet onder de Zuid-Koreaanse bevolking. Sommige tegenstanders vreesden voor meer criminaliteit en andere sociale problemen. Anderen waren bang dat meer Jemenieten zouden volgen. Jemen is al jaren in de greep van een bloedige burgeroorlog.