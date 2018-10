Schietincident in Valkenswaard: ’Bebloede man bonkte op onze ramen’

De bloeddruppels hangen nog tegen het raam en liggen voor de deur. Meneer Van Oeveren deed gisteravond laat zijn deur open en zag daar een bebloede man staan. Ⓒ Telegraaf

Een buurt in het Brabantse Valkenswaard is dinsdagavond opgeschrikt door een schietincident. Een 37-jarige man uit het nabijgelegen Waalre werd in Feliciadal rond 23.45 uur neergeschoten, de dader of daders zijn op een motor gevlucht. Het slachtoffer ligt onder bewaking van de politie in het ziekenhuis.