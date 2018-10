Moskou: Bellingcat werkt voor geheime diensten

Bellingcat heeft een leidende rol gespeeld bij het identificeren van de twee mannen die worden beschuldigd van de vergiftiging van ex-spion Sergej Skripal en zijn dochter in Groot-Brittannië. Eerder publiceerde het burgerjournalistiek netwerk onderzoeken die Rusland linkte aan het neerhalen van vlucht MH17 in Oost-Oekraïne en vermoedelijke chemische aanvallen in Syrië.

,,Het is voor niemand een geheim, westerse journalisten schrijven openlijk dat Bellingcat verbonden is met speciale diensten'', zei Lavrov. ,,Ze lekken er informatie doorheen om enig effect te hebben op de publieke opinie'', zei hij.

,,Ik denk niet dat we Rusland eerder zo boos hebben gemaakt op Bellingcat, zelfs met vier jaar MH17- en Syrië-onderzoek'', reageerde Bellingcat-oprichter en blogger Eliot Higgins op Twitter. ,,Het zegt veel over de problemen die we ze hebben bezorgd met ons Skripal-werk. Ik heb ze nog nooit zo zwak of emotioneel gezien op zo'n hoog niveau'', voegde Higgins toe.

Moskou blijft ontkennen dat het verantwoordelijk was voor de aanval met het zenuwgas novitsjok tegen de Skripals eerder dit jaar.

