Rutte verwacht geen doorbraak bij Brexit

„Het zal iets meer tijd vragen. Het loopt moeizaam. Dat wordt geen fraai compromis”, waarschuwde Rutte tijdens een debat over de Brexit in de Tweede Kamer.

De premier toonde zich vorige week gematigd optimistisch. „Dat optimisme is niet toegenomen maar is in ieder geval ook niet afgenomen.” Komt er geen akkoord, dan dreigt een chaotisch vertrek van Groot-Brittannië uit de EU.

Rutte wees op het laatste grote vraagstuk: de grens tussen EU-lidstaat Ierland en het Britse Noord-Ierland. Niemand wil daar weer een ’harde’ grens met controles, terwijl het wel een buitengrens van de unie wordt.