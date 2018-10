22-jarige student richt bloedbad aan op zijn school

In de school vielen volgens lokale autoriteiten zeker 18 doden en vijftig gewonden. Er zouden veel tieners onder de slachtoffers zijn. De school waar de ontploffing plaatsvond is een technisch college dat tienerleerlingen een beroepsopleiding biedt. Russische media vergelijken het drama met het bloedbad op de Amerikaanse Columbine High School.

De Russische autoriteiten zeggen dat de schutter Vladislav Rosljakov heet. Klasgenoten omschrijven hem volgens nieuwszender RT als een gesloten persoon met een fascinatie voor seriemoordenaars. Zijn ouders zouden recentelijk zijn gescheiden. Rosljakov zou vorige maand een wapenvergunning hebben bemachtigd en later 150 kogels hebben gekocht.

Moord, geen terrorisme

Het Russische Onderzoekscomité beschouwt het bloedbad op een school in de Krim vooralsnog als moord, niet als terrorisme. Uit de eerste onderzoeksresultaten zou blijken dat de slachtoffers zijn overleden aan schotwonden. De explosie in de school heeft mogelijk geen levens gekost.

Twee getuigen hebben volgens nieuwszender RT gezegd dat een gemaskerde aanvaller na een explosie begon te schieten in het gebouw in Kertsj. ,,Scholieren en leerlingen waren het doelwit. Niemand werd gespaard'', zei een scholier. ,,Er werd ook met explosieven gegooid.''

Schoolhoofd Olga Grebennikova zei tegen lokale media dat iemand zichzelf had opgeblazen. Ze vertelde dat overal lichamen van kinderen lagen.

In Rusland is geschokt gereageerd op het bloedbad. President Vladimir Poetin heeft de nabestaanden gecondoleerd en in hoofdstad Moskou zijn bloemen gelegd.

Militaire vliegtuigen

De Russische minister van Defensie, Sergej Sjoigoe, zei dat vier militaire vliegtuigen klaar staan om slachtoffers van de aanslag in Kertsj te evacueren voor medische behandeling. Sjoigoe zei volgens persbureau Interfax ook dat ruimte in militaire ziekenhuizen op de Krim beschikbaar is voor de slachtoffers.

De Russische president Vladimir Poetin zei dat er een nauwgezet onderzoek komt naar de motieven van de aanslag op de school in Kertsj.

Het Russische persagentschap RIA meldde aanvankelijk dat de ontploffing veroorzaakt werd door een onbekend explosief. Eerder werd nog gemeld dat het ging om een gasexplosie. Rusland sprak kort na de gebeurtenissen van een terroristische daad.

Rusland annexeerde de Oekraïense Krim-regio in 2014, wat leidde tot internationale veroordeling en westerse sancties. Kertsj is het punt op het schiereiland waar een brug tussen de Krim en Rusland aan land komt. De Russische president Vladimir Poetin opende in mei van dit jaar de brug voor wegverkeer.