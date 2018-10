’Chinezen nemen Nederland over’

Massa-immigratie heeft ervoor gezorgd dat er nu al één op de vier Nederlanders van allochtone komaf is, met alle gevolgen voor onze cultuur vandien. En na Kruidvat en Reaal zijn de Chinezen nog veel meer bedrijven bij ons aan het overnemen.

Onze premier kraait van genot; hij is alleen maar geïnteresseerd in onze economie en kijkt niet verder dan cijfers. Dat we straks ons eigen land niet meer herkennen en bezitten, zal hem een zorg zijn.

Bert Osendarp, Herten