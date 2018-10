’Grote cyberaanval in Oost-Europa op komst’

BRATISLAVA - Een hackersgroep die met Rusland in verband wordt gebracht, bereidt mogelijk een nieuwe aanval voor. Ze hebben een nieuw digitaal wapen gemaakt, waarmee ze zijn binnengedrongen bij bedrijven in Oekraïne en Polen. „Ze proberen onder de radar te blijven en concentreren zich op spioneren en verkennen, als voorbereiding op cybersabotage of als basis voor een operatie van anderen”, waarschuwt cyberbeveiliger ESET. Die maakt niet bekend om welke bedrijven het gaat.