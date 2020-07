Ⓒ REUTERS

Barcelona - Overal in Barcelona en de rest van Catalonië moeten personen ouder dan zes jaar vanaf donderdag een mondkapje op in de openbare ruimte. Oók als het mogelijk is anderhalve meter afstand te houden. De regel geldt voor zowel inwoners als toeristen. Als je het kapje niet draagt, dan kan je een boete van 100 euro krijgen.