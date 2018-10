Vliegplezier bij Ryanair boven alles

Vriendelijk personeel, nette en schone vliegtuigen en vooral keurig op tijd in 99% van de gevallen. En bovendien erg goedkoop.

Helaas zijn er altijd een paar mensen die nadat ze opgenaaid zijn door de vakbond willen gaan staken. Zo’n vakbond snapt niks van een bedrijf runnen en vooral niet dat elke minuut telt in de vliegerij. Ryanair heeft dik 450 vliegtuigen die per stuk €70 miljoen kosten. U snapt dat een minuut extra aan de grond erg veel geld kost. U snapt vast ook dat de kosten in bedwang moeten worden gehouden. Het is hard werken voor een redelijk salaris, maar bovenal moet je ervoor in de wieg zijn gelegd. Ik ken veel mensen die met heel veel plezier werken bij Ryanair, in de cockpit en cabine. Je moet niet zeuren over een paar tientjes meer in de maand, maar genieten van je beroep en vooral de vakbonden moeten eens leren dat bij elke vliegmaatschappij de lonen grotendeels overeenkomen, maar dat plezier in deze branche boven alles gaat.

Marc Struik, Reeuwijk