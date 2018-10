Zoetermeerder (21) opgepakt na schietincident Delft waarbij Wessel (18) overleed

De man is mogelijk de bestuurder geweest van de vluchtauto, die op maandag 8 oktober werd gebruikt na het beschieten van coffeeshop The Game in de Delftse Breestraat. Bij het incident vuurde een politieagent een aantal kogels af op het latere slachtoffer.

Twee mannen wisten op een scooter te vluchten en vervolgens over te stappen in een gereedstaande wagen. Met deze auto werd de 18-jarige Wessel, zoon van een politieman, naar het Zoetermeerse Lange Land ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.

De verdachte zit in beperkingen en wordt volgens het OM vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

