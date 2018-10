’Kijk- en luistergeld echt niet meer van deze tijd’

In 2000 werd het kijk- en luistergeld afgeschaft. Vanaf toen werd dit verrekend via de belastingen. Reclamegelden waren verder voldoende om de eigen broek op te houden. Maar de NPO loopt tegen het plafond aan. De reclamegelden lopen drastisch terug en de druk van de commerciële omroepen wordt steeds groter.

Het rijk doet ook nog eens (g)een duit in het zakje door op de NPO te gaan bezuinigen. En zo ontstaat er plotseling bij de publieke omroep het onzalige idee om weer kijk- en luistergeld in te voeren. Dat is werkelijk de bijl zetten aan het voortbestaan van de publieke omroep.

Voor mooie programma's of nieuws zijn we niet meer afhankelijk van de NPO. Via internet staat er altijd een schat aan informatie ter beschikking. Het grote publiek zal massaal afhaken. Die betalen al meer dan genoeg aan hun providers.

Kijk- en luistergeld is echt niet meer van deze tijd. Laat het slechts een idee blijven!

Jan Muijs, Tilburg