Werkenden houden iets minder over

Minister Koolmees (Sociale Zaken) moest in een Kamerbrief bekennen dat er een foutje is geslopen in de koopkrachtberekeningen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd. De voorbeeldhuishoudens waarin iemand werkt, gaan er in de juiste cijfers van 2018 iets minder op vooruit. De positieve cijfers voor 2019 klopten wel, stelt de minister.

In de gecorrigeerde cijfers gaan alleenverdieners met kinderen er zelfs op achteruit ten opzichte van vorig jaar. Een voorbeeldhuishouden in die situatie verliest dit jaar 0,3 procent koopkracht bij een modaal inkomen.

De AOW’ers en sociale minima krijgen juist iets meer koopkracht dan eerder berekend was. Zo krijgt een voorbeeldhuishouden met een alleenstaande die van de AOW rond moet komen geen min in de koopkracht van 0,4 procent maar naar verwachting juist een koopkrachtstijging van 0,2 procent.

De SGP vindt het ’onverteerbaar’ dat alleenverdieners in dit rekenmodel er op achteruit gaan. Kamerlid Stoffer eist compensatie voor deze groep.