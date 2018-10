OM Zeeland-West-Brabant krijgt tijdelijke top

Van der Voort vertrekt op 15 november. Ook voor zijn plaatsvervanger is een tijdelijke opvolger gevonden. Het college van procureurs-generaal, de landelijke top van het OM, heeft verder een ’kwartiermaker’ aangesteld. Die moet gaan onderzoeken hoe het werkklimaat bij het parket kan worden verbeterd.

Het dinsdag bekendgemaakte vertrek van de top volgde op een extern onderzoek naar de cultuur binnen het parket. Ook de directeur bedrijfsvoering stapt aan het eind van dit jaar op naar aanleiding van het kritische onderzoek.

Het OM benadrukt dat de strijd tegen de georganiseerde misdaad in Brabant gewoon doorgaat. „Er wordt geen recht gedaan aan de ruim tweehonderd medewerkers van het parket om te veronderstellen dat die bestrijding alleen in goede handen is bij de huidige hoofdofficier, zoals in sommige media wordt gesuggereerd”, stelt het OM.

Steensma’s plaatsvervanger Sue Preenen neemt het werk in Noord-Holland tijdelijk voor haar rekening. Hoe lang de tijdelijke situatie precies gaat duren weet het OM nog niet. De werving „zal zorgvuldig gebeuren en enige tijd in beslag nemen.”