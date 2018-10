Cassatie in zaak-Nicole van den Hurk

De Eindhovense Van den Hurk verdween in de vroege ochtend van 6 oktober 1995. Anderhalve maand later werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop.

De zaak bleef lang onopgelost, tot De G. in 2014 in beeld kwam na een dna-match. De rechtbank legde in 2016 vijf jaar cel op, na een eis van veertien jaar. De rechter achtte toen alleen de verkrachting bewezen. Het hof zag ook genoeg bewijs voor de stelling dat De G. Van den Hurk met geweld om het leven heeft gebracht.

Bekijk ook: Undercoveroperatie in zaak moord Nicole van den Hurk

De G.’s advocaten hebben voor het hof betoogd dat de verdachte geen eerlijk proces heeft gehad én dat het doorslaggevend bewijs ontbreekt. Zij bepleitten integrale vrijspraak voor De G. De raadslieden vinden dat het hof hun verweren op een aantal punten „ondeugdelijk” heeft verworpen. Ook vinden zij de bewezenverklaring „gebrekkig gemotiveerd.”