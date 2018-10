Kamer hekelt onduidelijke donorcampagne

Zelfs Pia Dijkstra (D66) staat niet achter de campagne. Ⓒ ANP

Den Haag - De gloednieuwe voorlichtingscampagne van de overheid over de nieuwe donorwet moet nu al worden aangepast. De Tweede Kamer vindt de kernboodschap ’(Niet) Kiezen is ook een keuze’ namelijk veel te cryptisch. Wie het leest, raakt ervan in de war, menen PVV, VVD en GroenLinks.