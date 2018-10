’Zomertijd aanhouden laat zelfdodingen stijgen’

En denkt iemand aan bejaarde mensen? Zij zijn meestal vroeg wakker en vroeg uit bed. De dag brengen zij vaak door in eenzaamheid. En dan ook nog eens een lange donkere ochtend voor hen? NEE!

Ook voor mensen in wisseldiensten is de zomertijd niet fijn. Minder nachtrust als de wekker in de zomer ‘s morgens (erg) vroeg gaat. Wanneer het pas rond 22.30 uur donker is en dus te lang licht blijft, ga je gewoon te laat naar bed.

Vanuit het diepste van mijn ziel hoop en wens ik dat de wintertijd, onze originele standaardtijd, wordt hersteld voor het gehele jaar. Dat is het beste voor mens, dier en de rest van de natuur.

Karin van der Molen, Aalsmeer