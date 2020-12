Cokesmokkelbende is ’criminele organisatie’: straffen tot 7,5 jaar

De tien verdachten hebben zich volgens de rechtbank in 2017 beziggehouden met de invoer, via Schiphol, van tientallen kilo’s cocaïne uit Suriname en Columbia. Eén van de andere verdachten was Serdar Ay (33) die op 20 oktober werd doodgeschoten in Amsterdam-Osdorp. Over zijn liquidatie is tijdens het proces niet gesproken. De rechtbank achtte van zes personen bewezen dat zij deel uitmaakten van een criminele organisatie. „In georganiseerd verband vervulden deze personen bij elke invoer min of meer dezelfde rol”, aldus de rechter.

Spin in het web was volgens het openbaar ministerie Marco M. (50). De rechtbank ging daarin mee en legde M., met 90 maanden, de zwaarste straf van het gezelschap op. Omdat hij zelf op Schiphol had gewerkt, wist hij precies hoe het daaraan toe ging. Hij stuurde de bendeleden aan bij het ophalen van de in vliegtuigen verstopte coke en de transporten naar een loods. Met vrouw Rohida S. wisten M. tonnen aan drugsgeld wit te wissen, onder meer in een woning. Ze leidden een luxeleven en reden rond in dure auto’s. Dat S. „zeer geraffineerd” heeft meegewerkt van aan witwassen van crimineel geld rekende de rechtbank haar zwaar aan met veroordeling tot 18 maanden cel.

De drugstransporten via Schiphol, met medewerking van werknemers op Schiphol, zijn in 2017 de geobserveerd door een speciaal onderzoeksteam. En zijn wapens en geld gevonden tijdens het onderzoek. Justitie heeft lang niet alle ingevoerde cocaïne kunnen terug kunnen vinden. Er is in totaal 38 kilo in beslag genomen.