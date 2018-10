Nederlandse militairen laten voetbalwedstrijd schieten

Het toernooi tussen militairen van de Britse, Franse en Nederlandse landmacht zou eind oktober gespeeld worden. Het bestaat sinds 1921 en Nederland is ’sinds jaar en dag’ van de partij. „Dit voorjaar kwamen we een datum overeen voor het toernooi in Frankrijk. Maar de Fransen wijzigden enkele weken geleden de datum”, legt een woordvoerder van defensie uit.

Nederland probeerde nog een kwalitatief goed team op de been te krijgen, maar dat lukte niet. „Het zijn actieve militairen en die hebben ook een planning”, aldus de woordvoerder. „De Kentish Cup is een serieus toernooi. Als we geen normaal team op de been kunnen brengen, moeten we het niet doen. We hebben helaas moeten afzeggen.”

De Britten balen als een stekker, meldden media uit dat land. Ze hadden keihard getraind en zelfs een paar oefenpotjes gespeeld tegen de Duitsers. „We hadden enorm veel zin om naar Parijs te gaan en te jagen op een vierde Cup”, aldus coach Nic de-Long.

De Britten spelen nu alsnog een wedstrijd tegen de Fransen om het einde van de Eerste Wereldoorlog te herdenken.