Ontsnapte tbs’ers zijn beruchte criminelen Luciano Dijkman (24) en Sherwin Windster (27)

Meermalen wist de Amsterdammer te ontsnappen uit jeugdinrichtingen. Zo wist hij op 6 juni 2017 tijdens een begeleid verlof te vluchtten vanuit de justitiële jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. De politie zag hem als onberekenbaar en vuurwapengevaarlijk.

Strafblad

Dijkman heeft ondanks zijn jonge leeftijd een enorm strafblad. Zo werd hij in 2015 als minderjarige schuldig bevonden aan het plegen van twee gewapende overvallen. Hij werd veroordeeld tot plaatsing in een jeugdinrichting. Maar daar wist de jonge Amsterdammer tijdens een begeleid verlof in 2016 ook te ontsnappen. Hij werd nadat hij was opgepakt overgebracht naar Den Hey-Acker in Breda.

Luciano Armando Dijkman (24) en Sherwin Windster (27) Ⓒ Politie.nl

Dinsdagavond wist hij samen met een kompaan te ontsnappen uit de Pompekliniek. Dat gebeurde tussen 20.30 en 21.00 uur. Zij hadden hulp van handlangers buitenaf die met een slijptol een gat in de hekken rond het forensisch psychiatrisch centrum hebben gemaakt. Onderzoek moet echter uitwijzen hoe ze dat precies hebben gedaan. Het was rond de tijd van de vlucht nog niet donker. Vermoedelijk hadden de ontsnapte tbs’ers een afspraak met hun helpers. De politie meldt dat het tweetal daarna is gevlucht in een witte Volkswagen met zonnedak. Meteen werd onder andere de politiehelikopter ingezet om de mannen op te sporen, maar tot nu toe is hun verblijfplaats onbekend. Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig met het onderzoek.

De vluchtauto waar het duo mee wist te ontkomen. Ⓒ Politie.nl

Dijkmans advocate Chrissy Stroobach wil niet reageren.

Sherwin Windster

De andere gevluchte is Sherwin Windster uit Rotterdam, die eerder als jeugd-tbs’er tijdens zijn verlof bij een uit de hand gelopen woningoverval in september 2015 in Tilburg de 48-jarige Mick Pitaj doodschoot. De overvallers waren met doorgeladen vuurwapens de woning binnengedrongen. Zelf verklaarde Windster tijdens een rechtszaak dat hij in een worsteling met de Tilburger was geraakt en dat het pistool per ongeluk was afgegaan. W. werd uiteindelijk door de rechtbank in Breda in 2017 veroordeeld tot negen jaar cel.

Klopjacht

Het team dat nu volop jaagt op de ontsnapte tbs’ers is het Fugitive Active Search Team Nederland of Team FastNL van de landelijke eenheid van de politie. Het afgelopen jaar werden 151 veroordeelde voortvluchtigen opgespoord en ingerekend door het team. De unit wordt ook altijd ingeschakeld bij het opsporen van voortvluchtige tbs’ers en gedetineerden. Bij de klopjacht op de twee tbs’ers werkt FastNL samen met andere politie-onderdelen. Naar verwachting worden woensdagmiddag door het Openbaar Ministerie de namen en foto’s van de twee levensgevaarlijke mannen vrijgegeven. Dat gebeurt altijd pas als de inzet van reguliere opsporingsmiddelen tot niets hebben geleid. Het is een ultiem middel.

Opsporingsbronnen van De Telegraaf zeggen dat met name Luciano Dijkman als uitermate slim word ingeschat. Daarom wordt ‘alles op alles’ ingezet om de twee te pakken te krijgen. De vrees is dat de twee zich niet zonder slag of stoot zullen laten oppakken als ze door de politie worden getraceerd.

Beide mannen hebben een normaal postuur. Windster is 1.74 meter, heeft 2 gouden tanden en een tatoeage op zijn borst. Hij droeg tijdens de ontsnapping een bruin trainingspak. Dijkman is 1.83 meter lang en droeg dinsdagavond een donkerblauw trainingspak.

De politie roept op om het tweetal niet zelf te benaderen en de politie te bellen.

