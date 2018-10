Voetbalclub blij: rampveld boven duurste stukje snelweg van Nederland gerepareerd

De velden bevinden zich op een bijzondere plek: bovenop de Ketheltunnel tussen Schiedam en Delft. Ⓒ Roel Dijkstra

SCHIEDAM - Er is licht aan het einde van de tunnel voor voetbalvereniging Kethel Spaland. Het sinds afgelopen zomer verzakte voetbalveld is weer in gebruik. In de afgelopen maand werd het kunstgrasveld gelicht en opgevuld met zand. Daardoor kunnen de spelers sinds vrijdag weer op alle vijf de velden los gaan.