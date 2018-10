Lichaam vermiste Artur (6) gevonden op Mallorca

Na een zoektocht van acht dagen troffen reddingswerkers het lichaam van Artur aan op vijfhonderd meter van de laatste brug in Sant Llorenç de Cardassar: het dorp waar de overstromingen vorige week dinsdag het heftigst waren.

Zijn familie is meteen ingelicht. De vader van het jochie raakte vorige week ook zijn vrouw kwijt door het noodweer. De veertigjarige Joana was met haar twee kinderen Artur en Ursula op weg naar huis in de auto, toen ze overvallen werd door het noodweer. Zij kon nog wel haar dochter van vijf jaar in veiligheid brengen door haar uit de auto te duwen. Zij werd meegenomen door een Duitse toerist, die op de fiets voorbij kwam.

Ⓒ Clara Margais/dpa

Moeder Joana en Artur werden echter meegesleurd door de stroom. Het lichaam van Joana werd een dag later gevonden. Tientallen reddingswerkers en vrijwilligers bleven dag en nacht naar de kleine Artur zoeken – inclusief de vader, in de hoop op een teken van leven. Maar tevergeefs.

Met de vondst van het levenloze lichaam van Artur komt het dodental van het noodweer op Mallorca op dertien slachtoffers.

Het gezin heeft nog een derde kind. Het oudste broertje van acht was niet bij de moeder tijdens de overstroming.

