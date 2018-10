Baarnse tandenstokersbende van bed gelicht

De politie viel op meerdere adressen binnen. Ⓒ Caspar Huurdeman

BAARN - Zeven leden van een Baarnse roversbende zijn woensdagmorgen vroeg door de politie van hun bed gelicht en in de boeien geslagen. Het gaat om jongens en mannen in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar, die verdacht worden van georganiseerde woninginbraken in Baarn en omstreken. Ze worden verdacht van het lid zijn van een criminele bende.