Politie zoekt vermiste Mona (79) in woonplaats verdachte

De Julianastraat in het Zuid-Hollandse dorp wordt door de politie met speurhonden doorzocht. „Deze locatie wordt doorzocht wegens informatie die in ons onderzoek naar voren is gekomen”, aldus de woordvoerder.

De vrouw is sinds 23 september vermist. Ze had die dag haar man bezocht in een verpleeghuis in Den Haag. Vanuit het verpleeghuis stapte de vrouw, die slecht ter been is, bij iemand in een zwarte auto. Sindsdien ontbreekt elk spoor. In Delft is door de politie met speurhonden gezocht op het Oosteinde, waar de auto voor het laatst is gespot. Ook hebben duikers gezocht in stadsgrachten.

De raadskamer van de Haagse rechtbank bepaalde woensdag dat de zoon van Mona voorlopig nog negentig dagen vast blijft zitten.

In tv-programma Opsporing Verzocht werden dinsdag beelden getoond van getuigen die in de buurt zijn gezien. De politie wil hen graag spreken. Een politiewoordvoerder kon nog niet zeggen of de uitzending tips heeft opgeleverd.