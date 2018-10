Uitslag stelling: ’Drugsbestrijding eerst’

Hennepkwekerijen en drugslaboratoria zaten vroeger veelal op bedrijfsterreinen, nu bevinden ze zich steeds vaker in woonwijken. Maandag vloog in een Sittardse wijk nog een cokewasserij in de lucht en vorige week werd in een Nijmeegse wijk zomaar (chemisch) drugsafval gedumpt. Het is een kwestie van tijd, geloven de meesten, voordat er ongelukken gebeuren, waarbij onschuldige slachtoffers vallen. Burgers lopen door de nabijheid van de drugsproductie een groot risico.

De meerderheid van de deelnemers zou graag zien dat politiek en politie hun pijlen zouden richten op een ’war on drugs’, oftewel voorrang zouden geven aan drugsbestrijding. Een anoniem meldpunt of tiplijn kan daarbij helpen, maar de politie komt lang niet altijd in actie na een melding over (een vermoeden van) een drugspand. Zo schrijft een respondent: „Acht jaar geleden kwam ik in een volksbuurt te wonen waar tegenover mijn huis een drugslab was. De vaten stonden gewoon in de open voortuin en werden één keer pr week ’s nachts afgevoerd. Gemeld bij de woningbouwstichting en politie. Reactie politie: bemoei u er niet mee. Van de woningstichting niets gehoord. Huis geblindeerd, potdicht, dag en nacht gasten, dure auto’s voor de deur. Allen afkomstig van diverse kampen uit de buurt. Bewoners zijn op een gegeven moment met de noorderzon vertrokken. Melden heeft geen zin als politiek en politie wegkijken.”

In de drugsindustrie gaan miljarden euro’s om en vanwege de lucratieve handel is het erg aanlokkelijk voor velen die snel geld willen verdienen. Om bestrijding en opsporing van drugsdelicten echt effectief te maken moet de politiek veel meer middelen beschikbaar stellen, denken velen. Naast de middelen moeten er „veel zwaardere straffen en ook minimumstraffen’ komen voor drugsdelicten. Daarnaast is het goed als er een mentaliteitsverandering op gang komt. Gebruikers moet op het hart worden gedrukt dat zij een dodelijke industrie sponsoren met de aankoop van hun (party)drugs. „Voorlichting op scholen over drugs”, oppert een drugsopposant. En een andere tegenstander meent dat ’het van de gekke is dat we gebruik van drugs bijna normaal zijn gaan vinden’.

Sommige deelnemers maken onderscheid tussen soft- en harddrugs, waarbij de eerste genotsmiddelen, zoals wiet en xtc, gelegaliseerd moeten worden, terwijl de productie en verkoop van cocaïne, heroïne, etc., bestreden moet worden’. Maar de meesten maken dat onderscheid helemaal niet en willen af van verdovende middelen. Toch zou zeker een kwart van de respondenten het een goed idee vinden als de drugshandel uit de criminaliteit wordt gehaald door de productie ervan te legaliseren. Een voorstander ziet ook nog een extra voordeel: „Legaliseren is de enige oplossing. Dan heb je controle en extra belastinginkomsten.”

De meesten kiezen echter voor een strenge drugsaanpak en vinden dat politiek en politie het al veel te ver hebben laten komen. Ze willen dan ook af van het dubbelhartige softdrugsbeleid (verkoop toegestaan, productie niet).