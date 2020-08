Reizigers zitten meer dan uur in gestrande trein zonder airco

Volgens ProRail was de stroom van de bovenleiding afgehaald vanwege de veiligheid. Hierdoor werkte de airco niet meer. Incidentenbestrijders voorzagen de gestrande reizigers van flesjes drinkwater. Om 11.15 uur konden ze per bus worden geëvacueerd.

Hoe de bovenleiding kapot ging is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van ProRail. „Wel is het zo dat we deze en afgelopen week door de hitte meer last hebben van storingen. Of daar hier een direct verband tussen zit, dat onderzoeken we nog.” ProRail voert reparaties uit en controleert enkele honderden meters van het traject op schade.

Een andere trein met zo’n 100 passagiers stond als gevolg hiervan net buiten Den Dolder stil. Zij konden na ongeveer een uur zelfstandig wegrijden. Ook hier kregen de treinreizigers een flesje water aangeboden.

Het treinverkeer op het traject is nog steeds verstoord. Tussen Bilthoven en Soest en Bilthoven en Amersfoort Centraal rijden geen treinen.