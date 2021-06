Dronken man (58) rijdt terras van Limburgs café op: aangehouden voor poging tot moord

Buitenland

Automobilist rijdt in op menigte tijdens Pride-parade in VS, zeker één dode

De chauffeur van een pick-uptruck is zaterdag (lokale tijd) ingereden op omstanders aan het begin van een Pride-parade in Fort Lauderdale in Florida. Volgens de media is een man om het leven gekomen en een ander zwaar gewond. Onduidelijk is of het om een ongeluk gaat of dat de automobilist doelbewus...