Gewapende man Utrecht ’wilde geen kwaad doen’

UTRECHT - De man die dinsdag in het stadskantoor van Utrecht werd opgepakt omdat hij zich verdacht gedroeg, had een gasalarmpistool en een ploertendoder in zijn tas. Toch had hij geen kwaad in de zin, constateert de politie na onderzoek. De dertigjarige Utrechter verklaarde dat hij zich al langer bedreigd voelt.