Beledigend en strafbaar, volgens de rechter Voor het eerst veroordeling na gebruik ’koelie’: voor Hindoestanen net zo beledigend als n-woord

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Avish Jajairam (r) en Shashi Roopram

DEN HAAG - Voor het eerst is in Nederland iemand veroordeeld wegens beledigend gebruik van de term ’koelie’. Een rechter in Den Haag legde afgelopen week een geldstraf op van 150 euro aan de ’Rotterdammer van kleur’ James Y. Die had de Hindoestaans-Nederlandse programmamakers Avish Jajairam en Shashi Roopram, naar aanleiding van een reportage over Black Lives Matter, voor ’koelie’ uitgemaakt, hij noemde hen ook ’donkere witte ezels’. Volgens de rechter is de term koelie, gebruikt in deze context, beledigend en strafbaar.