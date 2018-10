OM gebruikte 15 keer dwangmiddel tegen pers

De omgang van het Openbaar Ministerie met de pers ligt onder een vergrootglas sinds bleek dat justitie afgelopen jaar driemaal buiten haar boekje ging. Het OM vroeg telefoongegevens op van een persfotograaf van AD en RTV Rijnmond en een verslaggever van het Brabants Dagblad en luisterde een journalist af in de zaak rond de vermoorde broer van kroongetuige Nabil B. Justitie hield zich daarbij niet aan de regels.

De lijst van vijftien is misschien niet compleet, want het OM houdt niet bij of het een journalist op de korrel heeft. Medewerkers moesten daarom uit hun geheugen putten.