Canadezen in de rij voor legale cannabis

Canada is na Uruguay het tweede land dat het recreatieve gebruik van cannabis landelijk heeft gelegaliseerd. De Canadese regering wil het ook mogelijk maken om veroordelingen in te trekken van sommige mensen die eerder zijn vervolgd voor het bezit van de drug, bericht de krant The Globe and Mail. Zij kunnen straks onder voorwaarden amnestie aanvragen.

Belangstellenden konden het eerst terecht in het verre oosten van het land, omdat de klok daar als eerste middernacht sloeg. In de oostelijke stad St. John’s stonden sommige mensen uren te wachten. Ian Power, die vooraan stond bij een winkel, vertelde omroep CBC dat hij vroeg kwam om geschiedenis te schrijven. „Het was mijn droom om als eerste persoon in Canada legaal een gram cannabis te kopen”, glunderde Power.