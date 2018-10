Celstraf voor man (72) die online minderjarigen lokte

Tegen de man was vier jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank kwam tot een aanmerkelijk lagere straf, omdat zij minder feiten bewezen achtte dan het Openbaar Ministerie (OM). Volgens het OM heeft V. ook andere meisjes verleid tot het plegen van seksuele handelingen voor de webcam. Van de circa 29 kinderen kon de politie er slechts drie identificeren.

De naam van de verdachte dook op in een journalistiek onderzoek naar misbruik via de webcam van Filipijnse kinderen. Daarnaast vond een kantoormedewerkster van V. kinderpornografische beelden op een computer. Daarop stelde de politie een onderzoek in. In april werd V. opgepakt. Zijn verblijf in het huis van bewaring leidde tot ophef, omdat hij daar kinderporno op een USB-stick bleek te hebben.