Terreur-infiltrant als geheim politiewapen

Verschillende bronnen bevestigen dit aan De Telegraaf. Het zevental werd eind vorige maand aangehouden. Hun hechtenis is deze week met zeven dagen verlengd. Hoofdverdachte is Hardi N., een jihadist die al een veroordeling op zijn naam heeft vanwege een mislukte uitreispoging naar Syrië.

Het plan van de terreurcel, van wie de meeste leden van oorsprong uit Arnhem en omgeving kwamen, was met bomvesten en AK-47 automatische geweren dood en verderf te zaaien tijdens een evenement waar veel jongeren aanwezig zouden zijn. Bij het bekendmaken van hun arrestatie meldde de politie al dat er gebruik was gemaakt van ’bijzondere opsporingsmethoden’.

Zwaar wapen

De nepterrorist of -terroristen hadden, zoals altijd bij infiltranten het geval is, de opdracht van de politie of in dit geval eerder de geheime dienst, in contact te komen met verdachten en door een verstandhouding met ze op te bouwen bewijs verzamelen over hun doen en laten. Infiltreren geldt als een zwaar wapen en werd in het verleden vanwege de IRT-affaire, waarbij de politie zich mengde in de drugshandel, een omstreden middel. Maar in de strijd tegen terreur is het een geaccepteerde en ook in ons land toegepaste methode. Zo melden bronnen binnen en rond de inlichtingendiensten.

„Jazeker, het gebeurt vaker”, reageert terrorisme-expert Bart Schuurman. „Bij de Hofstadgroep is er altijd een grote verdenking geweest dat de AIVD of politie geïnfiltreerd was. De groep beschikte over handgranaten en de theorie was dat die door infiltranten waren geleverd. Maar bewezen is dat nooit.”

Infiltreren in een klein groepje getrouwen dat in het diepste geheim een aanslag voorbereidt, lijkt ingewikkeld. Dat hoeft het volgens Schuurman niet te zijn. „Er zijn honderden jihadsympathisanten uitgereisd, of in Nederland. IS rekruteert graag onder criminelen. De groep is dus groot. Het ligt voor de hand dat een undercoveragent wel een etnische achtergrond heeft. Maar als je je voordoet als Nederlandse crimineel en ze iets kan bieden dat ze graag willen hebben, zullen ze ook zaken met je willen doen.”

’Uitlokking’

Infiltratie is een risicovol middel. Advocaten zijn er tuk op om in de rechtszaal de troef van ’uitlokking’ te trekken. Ook nu komt uit bronnen rond het onderzoek het signaal dat daarvoor wordt gevreesd. In de zaak van de Delftse terreurverdachte Mohammed A. gebeurde dat bijvoorbeeld. De Delftenaar werd er van verdacht een overval te hebben willen plegen om de opbrengst voor terroristische activiteiten in Syrië te gebruiken. Hij biechtte dat op tegen een undercoveragent. Hij werd vlak voor de overval opgepakt. Zijn advocaat Bart Nooitgedagt voerde bij de rechtbank aan dat zijn cliënt was uitgelokt. Dat verweer heeft overigens noch in de rechtbank noch bij het hoger beroep standgehouden. Nooitgedagt staat ook een van de zeven terreurverdachten bij die door de undercoveroperatie zijn gepakt.

Over die zaak wil hij niets kwijt. Zoals ook de AIVD en het OM niet willen reageren tot de zaak op zitting komt. Dan moet de officier van justitie openheid geven over de gebruikte opsporingsmethoden; inclusief de infiltratie.

Terrorisme-expert Schuurmans stelt dat er aan infiltratie ook een risico kleeft. „In het buitenland gebeurt het op grote schaal. Bijvoorbeeld in Amerika. Daar is vaak de vraag aan de orde geweest: hebben de undercoveragenten de bestaande ambitie voor geweld nou ondersteund of aangewakkerd?”

Bekijk ook: Zeven terreurverdachten langer in voorarrest