Musical over zinloos geweld beroofd van decor

De geroofde techniek bestond onder meer uit theaterverlichting, zenders, microfoons en een geluidstafel. Het gestolen decor bestond onder andere uit een zestal rode dichte en open kistjes, een rolstoel, een grote paarse fauteuil en een kapstok. De wagen stond geparkeerd in Arnhem, de woonplaats van de technicus van het Amsterdamse gezelschap die de bus had meegenomen.

„We hebben deze voorstelling met zoveel liefde en aandacht gemaakt, over een onderwerp waar we nog steeds iedere dag mee geconfronteerd worden. Het doet dan heel veel pijn als alles waar dit verhaal mee verteld wordt zomaar weg is”, aldus producent en scriptschrijver Dick van den Heuvel.

De voorstelling van woensdag in Emmeloord kan ondanks de diefstal doorgaan, omdat het gezelschap hulp heeft gekregen van medewerkers van het lokale theater. Ook hebben medewerkers van de crew vervangende apparatuur kunnen vinden. Of het gezelschap verzekerd is, is nog niet duidelijk.