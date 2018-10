Ondernemers Zoetermeer zijn overlast zat na dood Wessel (18)

Aanleiding is het overlijden van de 18-jarige Wessel, die mogelijk door een politiekogel om het leven kwam. De scholier, die tijdens het incident een wapen droeg, maakte deel uit van een groep Antilliaanse hangjeugd, die volgens de buurt bijna dagelijks voor problemen zorgt.

Racende scooters en auto’s, gesis naar meisjes en dealers in donkere geparkeerde wagens. Winkeliers aan het door scholen omgeven Croesinckplein zijn de overlast, die zich bijna dagelijks en vooral in de avonduren voordoet, meer dat zat. „Het heeft hier veel weg van een spookstad. We hadden hier in het verleden een zero tolerance-beleid. Dat werkte goed, maar het lijkt erop dat we terug bij af zijn. Een paar maanden geleden vond een meisje zelfs een gedumpt pistool in haar fietstas. Tegenwoordig begeleid ik vrouwelijke klanten ook naar hun auto”, aldus een ondernemer.

Hij wil niet met zijn naam in de krant, omdat ’de gemeente de veiligheid niet kan garanderen’.

Een andere ondernemer uit Palenstein, die eveneens uit angst anoniem wil blijven, meldt dat ’de politie vaak langsrijdt maar dat er niet wordt ingegrepen’. „Soms zijn het tien jongens, dan weer een stuk of vijftig die in de zomer soms tot vier uur ’s nachts gewoon midden in het winkelcentrum aan het blowen en barbecueën zijn”, zegt hij. „Dit beeld schrikt klanten af en dat is een zorg die we allemaal hebben.”

Ook de omgekomen Wessel, die door zijn opdrachtgevers met een wapen op een Delftse coffeeshop zou zijn afgestuurd, werd volgens de ondernemer regelmatig in het winkelcentrum gezien. „Hij viel op omdat hij de enige blonde knul was tussen allemaal Antilliaanse jongens uit de wijk.” Of de jongeren wapens dragen weet hij niet: „Wel heeft de politie een tijdje geleden in het water naast het winkelcentrum naar wapens gezocht.”

Coalitiepartij Lijst Hilbrand Nawijn schrikt van de verhalen die de ondernemers vertellen. „We wisten al dat er problemen zijn, maar dit is zeer ernstig. De burgemeester kan niet langer volhouden dat er niks aan de hand is”, reageert fractievoorzitter Hilbrand Nawijn. Het aanstellen van een stadsmarshall, zoals coalitiepartij VVD deze week opperde, gaat de partij niet ver genoeg. „Wat ons betreft komt er per direct een wijkrechercheur met veel bevoegdheden. Dat werkt in de wijk Buytenwegh ook. Daar werden ’s nachts oude mensen op straat lastiggevallen en er waren bendes inbrekers actief. In Palenstein is de situatie nog erger.”