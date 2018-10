Russen onze kracht tonen

Zr.Ms. Johan de Witt verlaat de haven van Den Helder. Het amfibische transportschip zal deelnemen aan de NAVO-oefening Trident Juncture in Noorwegen. Ⓒ ANP

Als antwoord op de toenemende Russische dreiging houdt de NAVO in Noorwegen de grootste oefening sinds het einde van de Koude Oorlog. Tijdens Trident Juncture komen eind deze maand 50.000 militairen in actie. Onder wie 2200 Nederlandse in belangrijke rollen.