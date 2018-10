COA: 5000 extra plekken nodig in asielopvang

Door de lange procedures moet het COA dus nu met spoed op zoek naar extra plekken voor nieuwkomers. Er wordt een beroep gedaan op gemeenten in heel Nederland.

Toestroom

Niet alleen de langere verblijfsduur is van invloed. Er zijn de laatste drie maanden meer asielzoekers naar Nederland gekomen dan de maanden daarvoor. Dat blijkt uit vandaag door het ministerie van Justitie en Veiligheid gepubliceerde cijfers. Het aantal dat zich in juli (2931), augustus (2860) en september (2990) in Nederland heeft gemeld, is beduidend hoger dan in andere maanden van dit jaar.

Toen kwamen er veel minder asielzoekers deze kant op. In juni het minst (2047) en in mei het meest (2611). Overige maanden zat het daar grofweg tussenin.

Een woordvoerder van het ministerie vindt de stijging niet schrikbarend. ,,Dat zien we vaker in de zomer. Om het te plaatsen: het totaal aantal asielaanvragen van de afgelopen twaalf maanden ligt nog steeds op een lager niveau dan over 2017. Ook als de stijging van sinds deze zomer de rest van het jaar aanhoudt, gaan we niet over het totaal van 2017 heen.’’