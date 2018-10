’Grote terreuraanslag verijdeld in Duitsland’

Doelwit was volgens de zenders NDR en WDR mogelijk een muziekfestival. Ook de Süddeutsche Zeitung en Die Zeit melden dat. Het OM heeft de planning van de terreurdaad bevestigd. „Voor ons was de stand van zaken in dit geval zeer concreet en ook een zware druk”, zei de procureur-generaal tegen de NDR.

Meiden ronselen

Een centrale rol zou een Duits echtpaar hebben gespeeld dat in de herfst van 2015 naar Syrië ging om zich aan te sluiten bij IS. De vrouw, een bekeerlinge, probeerde vanuit Raqqa Duitse meiden te ronselen die bereid waren met een potentiële aanslagpleger te trouwen. Op die manier moesten zij makkelijker Duitsland binnenkomen. Een van de benaderde vrouwen werkte echter voor een veiligheidsdienst.

Het verdachte stel zit sinds oktober 2017 in een Koerdische cel in het noorden van Syrië. Hun opdrachtgever was de hoge IS-functionaris Abu Mussab al-Almani, mogelijk een inmiddels omgekomen Zwitser.