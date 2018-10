Man wilde 200.000 euro in sneaker grens over smokkelen

De man werd op Eindhoven Airport betrapt met een grote hoeveelheid geld in zijn schoen. Ⓒ FIOD

EINDHOVEN - De douane heeft op Eindhoven Airport in de bagage van een 29-jarige man 200.000 euro aan contant geld gevonden. Het geld zat verstopt in sportschoenen. De man was op weg naar Malaga. Dat heeft de FIOD woensdag bekendgemaakt.