Man jat tot twee keer toe AED in Breda

Doe man sloeg toe in een winkelcentrum en bij een woning in Breda. Ⓒ ANP

BREDA - De politie heeft woensdag een 39-jarige man aangehouden die tot twee keer toe een defibrillator heeft gestolen. De verdachte sloeg toe in een winkelcentrum aan de Rat Verleghstraat en bij een huis aan de Voortakker in Breda. Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een AED van levensbelang.