Nieuwe Oranjeroute mijdt Amsterdam

„In feite gaat de koning zorgen voor meer spreiding. Ons koninkrijk spreekt erg tot de verbeelding van veel toeristen. Zo komen buitenlanders vaak massaal af op onze Oranjefeesten en dat geldt ook voor de Nederlanders zelf. Daar spelen we op in met bezienswaardigheden in Delft, Den Haag, Breda en Apeldoorn”, zegt woordvoerster Marita Smit.

Die worden volgens haar met online en papieren documentatie aan elkaar gesmeed tot een overzichtelijk verhaal met allerlei tips. „Mensen kunnen die Oranjetocht naar eigen believen invullen, in een weekend of op verschillende dagen.”

Eerder verzon het NBTC al andere Hollandse iconen in de regio, zoals Nederland Waterland, de bevrijding, Van Gogh, Mondriaan, de Gouden Eeuw, bloemen, kastelen en Hanzesteden. „Daar komen bij elkaar naar schatting miljoenen toeristen op af”, aldus Smit.

Het is volgens haar moeilijk om exacte cijfers te geven, omdat het doorgaans niet om georganiseerde bustours gaat. „Al nemen touroperators dit soort routes vaak op in hun reisschema’s. Vandaag bij de aftrap van de Oranjeroute zijn ook veel buitenlandse media aanwezig.”

Het begon allemaal in het Duitse slot Dillenburg waar Willem van Nassau in 1533 werd geboren. In 1544 erfde hij het Franse Orange. Hij werd de Prins van Oranje. In 1551 trouwde hij in onze Betuwe Anna van Buren. Nog steeds een schuilnaam voor leden van het Koninklijk Huis. Willem Alexander deed bijvoorbeeld ooit mee aan de Elfstedentocht als W.A. van Buren.

Willem van Oranje nam zijn intrek in Breda. Door het begin van de Nederlandse opstand tegen de Spanjaarden, ook wel bekend als de Tachtigjarige Oorlog, wijkt hij in 1572 uit naar Delft, waar hij in 1584 werd vermoord. Paleis het Loo in Apeldoorn was vooral bij latere vorsten geliefd, net als uiteindelijk Hofstad Den Haag.

Massatoerisme reguleren

De ’Vader des Vaderlands’ staat volgens het NBTC nu model voor nieuwe pogingen om het Hollandse massatoerisme in betere banen te leiden. „Als het met Oranje niet lukt, lukt het nergens”, aldus een ingewijde bedenker.