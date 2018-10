Meest gezochte Spaanse drugsbaron in de boeien

Zijn overgave komt tien dagen nadat hij samen met de Cubaanse reggaetonzanger Clase A een video uitbracht op Youtube. Daarmee leek hij de politie uit te dagen. Er zijn scènes te zien van de bendeleider, omgeven door schaars geklede vrouwen en flessen champagne in een zwembad. De opnames werden gemaakt in een privevilla die door Tejóns bende werd gebruikt voor prive-orgies.

Tejón leidt samen met zijn broer Antonio de in de regio Gibraltar gevreesde bende Los Castañas. Het is de voornaamste gang die hasj smokkelt vanuit Marokko via de straat van Gibraltar. De politie schat dat Tejón 30 miljoen euro heeft verdiend aan de drugshandel.

Broer Antonio is in juni aangehouden tijdens een bezoek aan zijn geliefde. Francisco - beter bekend als ' Isco' - werd sinds 2016 gezocht door de Spaanse politie. Sinds die tijd lijkt hij de stad nooit verlaten te hebben, zo zegt de Spaanse krant El País.

De Castañas lijken meer en meer de lakens uit te delen in het Spaanse drugsmilieu, waar nog zo'n dertig andere gangs actief zijn. De bendes wanen zich onaantastbaar. Ze posten al eerder foto's op Instagram met drugstransporten op klaarlichte dag. - en feestende bendeleden met hun liefjes.

De laatste maanden zijn er ook steeds meer drugsgerelateerde incidenten aan de Costa del Sol, waar ook veel Nederlanders wonen. Bij Marbella ontploften vorige week twee bommen. De politie houdt rekening met een afrekening in het milieu.