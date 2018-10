’Cadeaubonnen moeten langer geldig’

Dat stelt CDA-Kamerlid Joba van den Berg vandaag voor in een debat over marktwerking. Ze wil dat dat de wet gewijzigd wordt om ervoor te zorgen dat cadeaubonnen een minimum geldigheid hebben van twee jaar in plaats van een jaar.

’Belachelijk kort’

„De termijn van een jaar vinden wij belachelijk kort”, zegt Van den Berg. „Vaak staat de geldigheidsduur ook helemaal niet duidelijk aangegeven. Iedereen maakt weleens mee dat een bon die je voor je verjaardag hebt gekregen, niet meer kan worden gebruikt. Dat is oneerlijk voor de consument en uiteindelijk ook niet goed voor ondernemers.”

Van de wet mogen bedrijven zelf weten of ze hun kaarten een langere geldigheid willen geven dan het minimum van één jaar, maar dat doen ze maar beperkt. Enkele jaren terug werd al aan de markt gevraagd om een oplossing te bedenken voor het probleem waar zo veel consumenten zich aan ergeren. De Stichting Keurmerk Cadeaukaarten werd daarop opgericht. Wie zich daarbij aansluit, belooft zelf te regelen dat de cadeaukaarten van zijn bedrijf minstens drie jaar geldig zijn. Maar dat is slechts in zeven gevallen gebeurd, waardoor de meeste kaarten nog steeds maar een korte periode ingewisseld kunnen worden.

Het CDA oordeelt daarom: zelfregulering heeft niet gewerkt en dus de wet moet maar worden aangepast. Het is de verwachting dat meer partijen het voorstel steunen, zo is de SP er in elk geval voor. De VVD vindt het een sympathiek plan, maar wil in het debat vandaag de onderbouwing horen voor een definitief oordeel.