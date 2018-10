Geen akkoord Brexit, onderhandelaar krijgt meer tijd

Zonder concreet resultaat kwamen de EU-regeringsleiders en –presidenten woensdagavond laat naar buiten. De Britse premier May zette aan het begin van de avond in Brussel haar positie uiteen, maar met nieuwe plannen kwam ze niet. Daarna ging de rest zonder haar aan het diner voor topoverleg over de stroperige Brexit-onderhandelingen.

Omdat er onvoldoende vooruitgang is in de gesprekken komt er voorlopig geen extra Brexit-top in november. Maar helemaal afgeschoten is het idee nog niet, het kan alsnog worden ingelast.

Het grote probleem is dat het de EU-leiders onduidelijk is met welk compromis May thuis kan komen. Met een (moeizaam) compromis in Brussel, dat vervolgens sneuvelt in het Britse parlement is een harde Brexit ook een feit, dus vandaar dat de 27 EU-leiders graag van May willen horen wat zij zelf nu toch wil. Niet voor niks had president van de Europese Raad Tusk dinsdag nog aangekondigd dat niet zozeer goede wil, maar ’nieuwe feiten’ nodig waren.

Eén van de mogelijkheden waaraan wordt gedacht is om de Britten langer in een overgangsfase te houden na hun vertrek uit de EU op 29 maart volgend jaar. Gesproken wordt over een verlenging van een jaar: niet tot en met december 2020 maar tot en met december 2021.

Al die tijd zou het VK nog lid blijven van de Europese interne markt en van de douane-unie. Er is dan meer tijd om de vooralsnog onoverkomelijke problemen rondom de Ierse/Noord-Ierse grens te regelen.

„Er ligt nog een groot vraagstuk”, zei premier Rutte daar gisteravond laat over. „De gehoopte doorbraak kwam afgelopen weekend niet”, constateerde hij over het klappen van de onderhandelingen afgelopen zondag. Hij stelde ’gematigd optimistisch’ te zijn over de kans dat er alsnog een akkoord komt. De premier denkt dat er tot het einde van het jaar tijd is.

Het verlengen van de transitieperiode klinkt aanlokkelijk omdat er meer tijd mee wordt gekocht om de problemen op te lossen. Maar de keerzijde voor de Britten is dat het zich nog langer naar Brusselse regels moet voegen, terwijl het al die tijd in Brussel geen stem meer heeft. Tegelijkertijd zal het ook de portemonnee moeten trekken voor de Europese begroting. In de tussenperiode moet worden gewerkt aan een nieuw, allesomvattend handelsverdrag.