Woonwagenrel door wanbeleid

Afgelopen weken was het raak in Mill, Spijkenisse, Drachtstercompagnie en Renkum. Daar zijn kampkrakers zonder vergunning aan de haal gegaan met een stuk grond. Een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken weet dat het op meer locaties foute boel is. Recente cijfers zijn er niet. CDA-Kamerlid Ronnes heeft alleen uit Brabantse gemeenten al zeven noodkreten ontvangen.

Kampkrakers beroepen zich op een oproep van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken), die afgelopen zomer een lans brak voor woonwagenbewoners. De bewindsvrouw roept gemeenten op serieus rekening te houden met de woonbehoefte van kampbewoners. Die handreiking wordt nu uitgelegd als vrijbrief. „In gemeenten die de pineut zijn, worden regels overtreden met haar oproep in de hand”, weet Ronnes.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer met de minister over de noodsituatie. Vooral Ronnes en VVD’er Koerhuis trekken aan de bel omdat ze vrezen dat nog meer gemeenten last hebben van het vriendelijk bedoelde gebaar van de D66-bewindsvrouw. Zij probeert in een brief aan de Tweede Kamer haar straatje schoon te vegen door uit te leggen dat zij helemaal geen vrijbrief geeft voor het illegaal opslaan van kampen en het onder druk zetten van gemeenten. Ollongren wilde slechts wijzen op mensenrechten van woonwagenbewoners, meldt ze.

Daarover is het ministerie namelijk ’op de vingers getikt’, vertelt een woordvoerder. In de jaren negentig werd de woonwagenwet afgeschaft, waardoor gemeenten na decentralisatie het aantal woonwagenplekken konden afbouwen. Dat gebeurde dan ook. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde onlangs dat sommige gemeenten zich door die zogenaamde ’sterfhuisconstructie’ schuldig maakten aan discriminatie.

Landjepik

Die uitspraak betekent niet dat iedereen nu lukraak aan landjepik mag doen. „Het is dus niet zo dat mensen die geen woning kunnen krijgen maar even woonwagenbewoner kunnen worden”, benadrukt de woordvoerder. „Er moet een Roma-, Sinti- of woonwagengeschiedenis achter zitten.” Ook moet een gemeente daar een vergunning voor afgeven, net als bij andere woningzoekenden. Dat de minister gemeenten na decennia opeens een draai om de oren geeft, biedt kwaadwillenden de kans misbruik te maken van zwalkende overheidssignalen. Volgens de kritische Kamerleden is dat wispelturige beleid minstens net zo kwalijk als de kraakacties zelf.