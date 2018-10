15.000 euro voor gouden tip schietpartij

De Zaandammer werd tot tweemaal toe beschoten en raakte daardoor ernstig gewond. Een van die beschietingen vond plaats bij het Zaans Medisch Centrum, waar de gewonde zich wilde laten behandelen. Een van de verdachten is daarbij duidelijk op camerabeelden te zien. De andere beschieting was bij een conflict op de Burcht in het centrum van Zaandam.

De politie kent inmiddels de identiteit van de verdachten. Het gaat om Giovanni (32) en Gilano H. (24), twee broers uit Zaanstad. De politie is op zoek naar de verblijfplaats van de twee.