Elektrisch vliegen komt in stroomversnelling

Het gaat om een 1.5 MW-elektromotor waarmee in de toekomst emissieloos kan worden gevlogen. Wright Electric is in gesprek met het Britse BAE Systems over de ontwikkeling van vluchtbesturing en energiebeheersystemen.

,,We zijn van plan om al in 2021 grondtesten uit te voeren met de motor, gevolgd door de eerste testvluchten op kleine schaal in 2023. Het toestel kan vanaf 2030 commerciele vluchten uitvoeren”, aldus een verklaring van Wright.

Naast de motorbouw zullen ook aerodynamische tests op de romp worden uitgevoerd. Volgens easyJet-topman Johan Lundgren komt batterijtechnologie mede dankzij Amerikaanse financiering in een stroomversnelling.

’Nog paar decennia’

Voordat elektrisch vliegen op grote schaal in de luchtvaart kan worden ingeburgerd, ben je ver in de jaren 40, menen techneuten van TU Delft. En dan nog met beperkte afstand en beperkt aantal passagiers. Er wordt daarom ook gewerkt aan duurzame hybride oplossingen, deels op stroom deels op biobrandstof of synthetische kerosine.