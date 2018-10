Woning burgemeester krijgt veiligheidscheck

In de regeling waarin de rechtspositie van de burgemeester is geregeld wordt voortaan vastgelegd dat diens woning en de directe omgeving op veiligheid wordt gecontroleerd, zo meldt de Volkskrant. Dat gebeurt preventief en niet, zoals nu het geval is, wanneer een burgemeester daadwerkelijk te maken heeft gekregen met bedreiging.

De veiligheidsscan wordt uitgevoerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). „Het gaat om heel basale adviezen”, zegt CCV-directeur Patrick van den Brink, zelf oud-burgemeester van IJsselstein. ,,Over de kwaliteit van de sloten, de ramen, de aanwezigheid van een alarminstallatie en het doorschakelen daarvan.”