Banksy wilde kunstwerk volledig versnipperen

In de video is te zien hoe het schilderij ’Meisje met ballon’ voor de helft wordt versnipperd als het net is verkocht. Dan wordt het beeld zwart met de tekst: „Bij de repetities werkte het iedere keer.” Een fragment volgt waarin te zien is dat een kopie van het schilderij in zijn werkplaats volledig wordt versnipperd door het ingebouwde apparaat in de omlijsting.

Beelden van de veiling gingen de hele wereld over. Volgens veilinghuis Sotheby’s heeft Banksy met de destructieve stunt feitelijk een nieuw kunstwerk gecreëerd. Het werk was voor omgerekend 1,2 miljoen euro verkocht, maar is nu vermoedelijk veel meer waard.