’Horrorruzie’ om spookhuis Utrecht

De eis in het kort geding eerder deze week was een rectificatie op negatieve uitlatingen in de media van hem en zijn manager Wouter Ruarus jegens de twee officiële oprichters. Zij noemden hen in een radioprogramma meermalen ’oplichters’ en ’criminelen’. Varossieau mocht ook geen vervelende berichtjes meer sturen, en moest stoppen met beweren dat hij mede-eigenaar is van het spookhuis.

’Geen cent gekregen’

Varossieau heeft naar eigen zeggen geen cent gekregen voor zijn werkzaamheden. „Alleen maar een onkostenvergoeding”, zegt hij. „Ik had alle vertrouwen, er was mondeling afgesproken dat de winst verdeeld zou worden”, aldus Varossieau.

Eerder kwam het spookhuis in opspraak omdat de acteurs geen salaris zouden krijgen. Ook waarschuwden zakenpartners uit het verleden voor Varossieau, omdat hij zijn rekeningen niet zou betalen. Varossieau bevestigde dat hij onder bewindvoering staat, omdat hij zakelijk minder handig is.

Advocate mr. Antoinette Vlieger start een bodemprocedure. „Kern van de zaak is dat Varossieau een zakelijk compagnon was en dat de winst verdeeld zou worden”, aldus Vlieger.

De twee partners van ’Halloween Nightmares’ wilden geen commentaar geven en wachten de uitspraak van de rechter af.