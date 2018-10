Brief 3 ’Dumpen drugsafval stoppen’

Natuurlijk is dat gevaarlijk en moet dat per direct gestopt worden. Dat stoppen is nu juist het punt van aandacht. Bezuinigen op politie en opsporing was jaren lang het credo in Nederland. Tel daarbij het complete mislukken van de reorganisatie bij de politie op, hetgeen door de deskundigen van tevoren al voorspeld was, en zie hier het resultaat: de crimineel lacht zich een bult en verdient vele tientallen miljoenen euro’s.

Peter Borst, Beverwijk

